Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Etkili olan dolu yağışı



( ERZURUM -HD) ERZURUM



- Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Erzurum'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 15 dakika devam eden yağmur nedeniyle saçak altına sığınan ve poşetlere sarılarak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde beş ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

