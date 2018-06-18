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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağmur yağışı ve vatandaş detayları

Sarılar Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı İlginç Görüntü 

-Etkili olan dolu yağışı

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Erzurum'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 15 dakika devam eden yağmur nedeniyle saçak altına sığınan ve poşetlere sarılarak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde beş ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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