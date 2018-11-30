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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Anamur’da hortum muz seralarını yıktı

Anamur’da hortum muz seralarını yıktı

Genel görünüm

Lyon Su Baskını Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

-Açıkta yetişen muz ağaçları
-Hortumun zarar verdiği seradan genel görünüm
-Hortumun zarar verdiği seradan farklı açılardan görünüm
-Hortumda yıkılan zeytin ağaçları
-Hortumda yıkılan çam ağaçları
-Hortumda yıkılan portakal ağaçları
-Sera sahibinin konuşması
-Vatandaşın kendi aralarında olayı anlatması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta, çok sayıda muz serası ile çilek, zeytin ve avokado bahçesi zarar gördü. İlçeye bağlı Melleç Mahallesi'nde, dün gece sabaha karşı hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, çok sayıda muz serası zarar gördü. Orhana ve Karalarbahşiş mahallelerinde yaşanan su baskını, çilek, zeytin ve avokado bahçelerinde çok büyük oranda hasara neden oldu. Hortum ve su baskınının ardından üreticilerin ihbarı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 70 dönüm arazide muz serası ile çilek, zeytin ve avokado bahçesi zarar gördü. Maddi zararın ise 1 milyon liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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