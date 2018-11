Anadolu Üniversitesinin 60’ıncı yılı

-Katılımcılardan görüntüler

ESKİŞEHİR



- Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşunun 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama resepsiyonu düzenlendi.

Gerçekleştirilen resepsiyona Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, fakültelerin dekan vekilleri, öğretim üyeleri, mezunlar ve davetliler katıldı.

Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda konuşan Rektör Şafak Ertan Çomaklı, “1958 Kasım’ında 3 öğretim üyesi ve 39 kız, 329 erkek, toplam 368 öğrencisiyle ilk adımını atan üniversitemiz bugün dünyanın sayılı; ülkemizin de öncü yükseköğretim kurumları arasında yer almakta ve bizlere mensubu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşatmaktadır. 60 yıllık başarılarla dolu yolculuğunun bugünkü durağında dünyanın önde gelen eğitim kurumları arasında gururla yer alan Anadolu Üniversitesinin geride bıraktığı kalıcı iz ileriye yönelik heyecanımızı arttırmakta, ülkemizin başta 2023 hedefleri olmak üzere gelecek vizyonuna üniversitemizin sunacağı katkı konusunda bizlere heyecan verici ipuçları sunmaktadır” ifadelerini kullandı. "Anadolu Üniversitesi, uluslararası başarısıyla da öne çıkmakta" Anadolu Üniversitesinin kentin, bölgenin ve ülkenin insanının yaşam kalitesini yükselttiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı; teknoloji, bilim ve kültür alanlarında da evrensel bilgi birikimine katkı sağladığını aktardı. Rektör Çomaklı, “Her yaştaki bireye nitelikli ve ozgun uzaktan ve orgun oğrenme olanakları sunan; toplumsal gereksinimleri her zaman dikkate alan ülkemizin değerlerini ileriye götürme azim ve kararlılığında yoluna devam etmektedir. Bugün, yürüttüğümüz nitelikli araştırma faaliyetleri, sürdürülebilir projelerle altını çizdiğimiz üniversite - sanayi işbirliği, her kademede büyük önem verdiğimiz topluma hizmet anlayışımız ve alanında ilk olan Açıköğretim Sistemi ile kendine has bir üniversite tanımı yapan Anadolu Üniversitesi, uluslararası başarısıyla da öne çıkmakta, dünya çapında yapılan sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında 8. olarak önemli bir başarıyı sahiplenmektedir. Bizler için her biri ayrı bir değer olan ve yarının büyük Türkiye’sinin mimarları olarak kabul ettiğimiz öğrencilerimize sunduğumuz program çeşitliliğini artırmaya eğitim kalitemizi yükseltme kararlılığında olduğumuzu bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

"Toplumun her kesiminden takdir topluyor" Üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve nitelikli insan kaynağının gelecek adına güven verdiğini vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de tek ve dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alan Açıköğretim Sistemimimiz ise Açık ve Uzaktan öğrenme alanında sahip olduğu birikimi bünyesindeki programlara sürekli yansıtarak değişim ve gelişimini devamlı hale getirmektedir. Öğrencilerine birçok farklı ortamda ve kaynak çeşitliliğiyle eğitim sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da Kuzey Amerika Programları, Suudi Arabistan Programları, Batı Avrupa Programları, Azerbaycan Programları, Bulgaristan Programları, Kosova Programları, Makedonya Programları ve Arnavutluk Programları ile çalışmalarını başarıyla yürütmekte, ülkemizin yüzakı kurumları arasında yer almaktadır. Anadolu Üniversitesi gün geçtikçe çeşitlenen ve kapsamı büyüyen çalışmalarıyla topluma hizmet alanında standartları belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Bünyesinde bulundurduğu çok çeşitli birimlerin yaptığı araştırma, uygulama ve çalışmalarla Anadolu Üniversitesi toplumun her kesiminden takdir toplamakta 60. Yaşımızın verdiği gurura gurur katmaktadır.” Program sonunda Anadolu Üniversitenin kurulmasında ve gelişmesinde emeği olan rektörlere plaketler verilirken 60’ıncı yıl pastası kesildi.