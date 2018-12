Anadolu Üniversitesinde ‘Göçmenler Günü’ programı

-Konuklardan görüntüler

-Müzik dinletisinden kesitler

-Protokol Konuşmaları

-Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün konuşması

-Eskişehir Göç İdaresi İl Müdürü Gökhan Akyıldız'ın görüşleri

-Müzisyen Arslanbek Sultanbekov'un görüşleri



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesinde, ’18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ sebebiyle bir etkinlik düzenlendi.

Eskişehir Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen programa Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Göç İdaresi İl Müdürü Gökhan Akyıldız, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir ve Türk dünyasının ünlü müzisyeni Arslanbek Sultanbekov da katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

‘Her göç bir insan, her insan bir göç’ isimli serginin açılışının gerçekleştirildiği programda; protokol konuşmalarının ardından müzik dinletisi ve sinevizyon gösterileri de yapıldı. Düzenlenen organizasyon ile ilgili bir konuşma yapan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, “18 Aralık, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak 2000 yılında ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Her yıl, 18 Aralık’ta kutlanan ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ndeki asıl amaç; göçmenlerin yaşam şartları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmaktır. Göç konusu, sadece göç alan devletler ile değil, küreselleşemenin hissedildiği veya yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve her yapıyı ilgilendirmektedir” şeklinde konuştu.

"İnşallah bundan sonra her yıl düzenli olarak kutlayacağız" Eskişehir Göç İdaresi İl Müdürü Gökhan Akyıldız, 72 millete hizmet etmenin ayrıcalığını bu etkinlik ile bir kez daha gördüklerini dile getirerek, “Bugün, Eskişehir’de gerçekten bir kültür zenginliği, farkındalıklar zenginliği var. Bir olmak için beraberiz. 18 Aralık, Uluslararası Göçmenler Günü ve dolayısıyla 81 ilimizde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı ile beraber bunu her sene kutluyoruz. Biz de bunun için buradayız. Daha önce de bir kutlama olmuş. İnşallah bundan sonra her yıl düzenli olarak kutlayacağız. BM’nin de zaten imzalamış olduğu bir sözleşme var. Bununla birlikte Türkiye’deki kutlamalarımıza da devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. "Şimdiki Türkiye, dünyanın Allah’tan bir nasibi" Programa katılmak için Eskişehir’e gelen ünlü müzisyen Arslanbek Sultanbekov ise, Türkiye’nin mazlum milletlere kucak açan bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Şimdiki Türkiye, dünyanın Allah’tan bir nasibi. Kaç asırdır, zorluk çeken milletler, Müslümanlar hep Türkiye’ye geliyorlar. Türkiye’den Allah razı olsun.”