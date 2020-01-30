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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu’nun nazar boncuğu 'Kızılçan gölü' adeta gözden kayboldu

Anadolu’nun nazar boncuğu 'Kızılçan gölü' adeta gözden kayboldu

Gölün 9 ay önce çekilen görüntüsü

Göller Buz Tutan Göl Fi Yapı Kar Yağışı Irak 

-Gölün kışın çekilen görüntüsü
-Vatandaşın buz tutan göl üzerinde yürüyüşü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( SİVAS - ÖZEL - DRONE)- Sivas’ın Zara ilçesinde Turkuaz rengi ile dikkat çeken Kızılçan gölü, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle adeta gözden kayboldu SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde Turkuaz rengi ile dikkat çeken Kızılçan gölü, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle adeta gözden kayboldu. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne 2 kilometre mesafede, yaklaşık 100 metrelik bir çukurde yer alan Kızılçan gölü, Turkuaz rengi ile Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılıyor. Sivas’ın en büyük krater göllerinden birisi olan Kızılçan gölü, farklı coğrafi yapısı ve rengi ile görenleri büyülerken şu günlerde göl adeta görülmez oldu. Göl, bulunduğu bölgede sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle tamamen buz tuttu, buz tutan gölün yüzeyi ise karla kaplandı. Turkuaz renkli gölün 5 ay önce ki görüntüsünden eser kalmadı. Gölün üzerinde yürüdü Canova köyü sakini Ali Toprak, ilk kez gölün üzerinde yürüme fırsatı bulduğunu belintere “ Kızılçan gölünün tam ortasındayız, buzun üzerindeyiz. Beklide 25-30 santimlik bir buz tabakası var. İnsanları kaldıracak seviyede bir buz. Burası eksi 25-30’ları bulan bir soğuklukta buz tutuyor. Bahar güzel, kışın ayrı bir güzelliği var. İnsanların gelip görmesini tavsiye ediyorum ama doğaya zarar vermediği sürece. Gelip piknik yaptıklarında atıklarını bırakmadıkları sürece. Burada çift kale maçta yapılabilir. Uzak noktalardan duyarak gelen çok insan var. İnsanlar burayı görüp geçmesi lazım öyle değerlendirmeleri gerek” dedi.

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