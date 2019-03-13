'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi' - KIRIKKALE
"Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" - KIRIKKALE - Salondan detaylar - Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün konuşması - Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş'un açıklaması"Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" - Proje kapsamında düzenlenen "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" programı Kırıkkale 'de başladıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında düzenlenen "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" programı başladı. Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'ndaki programda düzenlenen panelde, projeye katılan öğrenciler, "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov"un hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi.Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesinin bir kitle hareketi olmadığını gönüllüğe dayandığını söyledi.
Projede niteliğe çok önem verdiklerini anlatan Güçlü, şöyle konuştu:"Projeye ilk olarak üniversite öğrencilerinden başladık. Şu anda da lise öğrencilerle çalışmalarımız devam ediyor. Bu programların asıl özü, Türk Milli Eğitim sistemi dev bir kapasiteye sahip. Türkiye'nin bugün geldiği noktada en büyük kaynak eğitim kapasitesidir. Bu eğitim kapasitesinin çok önemli fonksiyonu, görevi ve başarısı varken ihmal ettiği bir alan da var. Bu ihmal ettiği alan öğrencileri sınav odaklı bir hale dönüştürmesi. Yani öğrencilerimizin kültürel yönden eğitilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir eksiklik yaşıyoruz. En çok fen liseleri ve başarılı Anadolu liselerinde yaşıyoruz."Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara ana dilini öğretmek için var olduklarını ifade etti. Program yaparken, ders kitaplarını incelerken çocukların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Durmuş, "Bu programda bu durumun tezahür etmiş durumunu gördük. Mutluyuz. Çocuklarımızın bu başarısını göstermiş olması bizleri gururlandırıyor. Amacımız zaten bu. Bu programı yapan ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum." dedi. Etkinliğe, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında öğrenciler, akademisyen ve yazarlarla buluşacak, Cengiz Aytmatov'un eserleri hakkında sunumlar yapacak.
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