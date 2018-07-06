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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı sona erdi - KONYA

Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı sona erdi - KONYA

- Anadolu Ankası - 2018 Tatbikatı - Tatbikattan detaylarAnadolu Ankası - 2018 Tatbikatı sona erdi - Genelkurmay Başkanlığınca, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen edilen tatbikatın bugün sona erdiğini bildirildi - Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldıANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ankası - 2018 Tatbikatı sona erdi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Konya 'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 28 Haziran'da icra edilmeye başlanan tatbikatın bugün sona erdiği belirtildi.Tatbikatta Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da yer aldığı bildirildi.
Anadolu Ankası - 2018 Tatbikatı'na ilişkin personel kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme ve DNA örneği alma ve müttefik ülkenin personelini kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.

Bild Tatbikat 

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