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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Van Valisi Zorluoğlu'dan AA'ya ziyaret - VAN

Anadolu Ajansı 98 yaşında - Van Valisi Zorluoğlu'dan AA'ya ziyaret - VAN

- Anadolu Ajansı 98 yaşında - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etmesi - Ziyaretten genel detaylar - Vali Murat Zorluoğlu'nun açıklamalarıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu:"Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki mücadeleye destek verdiyse 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da milletimizin mücadelesine omuz vererek bütünüyle o mücadelenin içerisinde yer aldı"VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, 13 dilde yayın yapan, 50 ülkede 2 binden fazla abonesiyle 100 farklı ülkede temsilciliği ve 43 ülkede bölge müdürlükleri bulunan AA'nın, sektörün "yüz akı" olduğunu söyledi.

AA'nın kuruluş felsefesini hala muhafaza ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki mücadeleye destek verdiyse 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da milletimizin mücadelesine omuz vererek bütünüyle o mücadelenin içerisinde yer aldı. Hain darbe girişimi sırasında en iyi fotoğrafları çeken bu kuruluşumuz, fotoğrafları da almanak şeklinde tüm dünyaya gösterdi. İnşallah bu kurumumuz daha da gelişerek vatana ve millete hizmet yolunda yayın hayatına devam eder."Vali Zorluoğlu, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına başarı diledi.Bölge Müdürü Yakut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Zorluoğlu'na AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kutlay Millete Hizmet Yolu Felsefe Darbe Girişimi Allah 

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