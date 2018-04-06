Anadolu Ajansı 98 yaşında - MALATYA

- Sporcuların kaya tırmanışı yapacakları alana yürümeleri - Tırmanış hazırlıkları ve kaya tırmanışı - Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartın açılması - Sporcular ile röportajAnadolu Ajansı 98 yaşında - Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi - Kulüp üyesi İsot: - "AA, 1920'den bu yana habercilikte önemli işlere imza atmış, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmuştur"MALATYA (AA) - Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi.Kulüp üyeleri Zeynal İsot, Safter ve Saffet Aslan, Akçadağ ilçesinde Levent Vadisi'ndeki sarp bir kayaya, AA flamasıyla tırmanarak "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart astı.Zeynal İsot, tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nı yakından takip ettiklerini söyledi.
Bugünkü tırmanışı AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirten İsot, "AA, 1920'den bu yana habercilikte önemli işlere imza atmış, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmuştur. Bu tırmanışı 98. yıl dönümünü kutlayan AA'ya armağan ediyoruz. Güzel bir tırmanış yaptık. Nasip olursa 100. yılında da tırmanış yapmak isteriz." dedi. Safter Aslan ise yaklaşık 5 yıldır kaya tırmanışı sporuyla ilgilendiğini belirterek, AA'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla güzel bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade etti. AA'nın 98. yıl dönümünü kutlayan Aslan, kurumun daha nice yıllara ulaşmasını diledi. - Büyükşehirden kutlama mesajıÖte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kent merkezindeki LED ekranlı bilboarddan AA'nın tanıtım videosu ve kutlama mesajı yayımlandı. Malatya Net Haber ve Anadolu'da Vuslat gazeteleri de AA'nın kuruluş yıl dönümünü yayınladıkları mesajlarla kutladı. Ayrıca Vuslat Televizyonu Haber Müdürü Ökkeş Cerit, sabah kuşağında yayınlanan "Güne Dair" programında AA hakkında bilgiler vererek, kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.