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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - GAZİANTEP

Anadolu Ajansı 98 yaşında - GAZİANTEP

- LED ekranlı bilboardlarda "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" mesajıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yerel basın, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LED ekranlı bilboardlar ile yerel gazete ve radyolarda kutlama mesajları yayımlandı.Kent merkezindeki Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Kalealtı Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi ile Ay Medya Grup'a ait LED ekranlı bilboardlarda "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" mesajına yer verildi.
Kentte yayımlanan Güneş ve Oluşum gazeteleri de bugünkü sayılarının birinci sayfalarında AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.GRT radyo ve Radyo Zeugma da gün boyunca kutlama mesajı yayımlayacak.

Sayılar Yerel Gazete 

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