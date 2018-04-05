Anadolu Ajansı 98 yaşında - ANTALYA/MUĞLA/AYDIN

- Aspendos ve Perge antik kentlerinde AA pankartının açılması - Engellilerin pankart açması - Mustafa Bozbaş'ın açıklaması - Sualtında açılan pankart - Dalgıç Tolga Pat'ın konuşmasıAnadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aspendos ve Perge antik kentlerinde pankart açıldı. - Kuşadası'nda bir grup dalgıç su altında, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart açtı - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup bedensel engelli, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bedensel engellilerden oluşan bir grup, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği üyeleri, dernek binası önünde toplanarak, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açtı.Dernek Başkanı ve Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanı Mustafa Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
AA'nın doğru, dürüst ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Bozbaş, "Dernek olarak bütün faaliyetlerimizi ajans takip ediyor. İlçemizde birçok engelli kardeşimizin başarısı ajans tarafından haber yapıldı. Engellilerin sürekli yanında olduğu için ajans bünyesinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Türkiye'nin birçok ilinde AA'nın engellilerle ilgili çok güzel haberlere imza attığını ifade eden Bozbaş, bundan sonraki yıllarda da ajans bünyesinde daha güzel haberler yapılmasını temenni etti.***AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, su altında pankart açarak kutladı.İlçedeki bir grup profesyonel dalgıç, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için dalış gerçekleştirerek, su atlında "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.Grup adına açıklama yapan dalgıçlardan Tolga Pat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın, o günden bugüne ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.
Yapılan haberlerdeki emeğin farkında olduklarına vurgulayan Pat, şunları kaydetti:"Özellikle sunduğu haberlerle turizm sektörüne çok ciddi katkı sağlıyor. Bu konuda doğru haberler sunması bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de turizmden yani su altından gelen insanlar olarak Anadolu Ajansı'nın 98. yılını suyun altında kutlamak istedik. Yaptıkları güzel haberler için tüm ajans çalışanlarına teşekkür ediyorum."***ANTALYA (AA) - Aspendos ve Perge Antik Kentlerinde Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pankart açıldı.En iyi korunan Roma dönemi tiyatrolarından olan Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu ile Aksu ilçesinde olan bir dönem Pamfilya bölgesinin başkentliğini yapan Perge Antik Kenti ziyaretçileri, açtıkları pankart ile AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Pankartlar, AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, AA'nın ülkenin en önemli kurumlarından olduğunu söyledi.
Karabayram, AA'nın dürüst, tarafsız haberciliğiyle Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu, mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Antalya 'daki çalışmalarının en büyük destekçisi olan AA'nın ve çalışanlarının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladığını aktaran Karabayram, "Kültür varlıkları ülkenin tapu senetleri ve milli benliği. Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yaptığımız çalışmaları Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafsız, doğru ve ilkeli şekilde, eserin değerini koruyacak bir samimiyetle dünyaya duyuruyor. Tarih adına kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.