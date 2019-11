Anadolu Adliyesi’nin kadın personelleri ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıktı İzle

-Kadınların maçı

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL



- Kartal Anadolu Adliyesi’nde çalışan kadın personeller, ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıkarak futbol maçı yaptı. Kadınların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Kendi istekleriyle ve heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik, çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal sahilde bulunan Çelik Spor Tesisleri’nde 8. Geleneksel Futbol Turnuvası final maçı düzenlendi.

Maç öncesinde adliyede çalışan kadınların gönüllü olarak kurduğu ‘Anadolu Kadın Gücü Futbol Takımı’ sahaya çıkarak, ‘Petrol İş Mahallesi Kadın Futbol Takımı’ ile futbol maçı yaptı. ‘Kadının Toplumdaki Yeri’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla farkındalık oluşturmanın amaçlandığı gösteri maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Halı sahada ter döken kadınlara yakınlarının da destek verdiği maçı, dostluk kazandı. “Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’” Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Anadolu Adliyesi’nin düzenlediği 8. Futbol Turnuvası. Her yıl adliyede çalışan katip, kalem müdürlerimiz, güvenliklerimizden oluşan takımların düzenledikleri maçlar neticesinde bu günlerde final maçı oluyor her yıl ve biz kupa töreni yapıyoruz. Biraz önce de kadın futbol takımımız sahaya çıktı. Tamamen kendi istekleriyle ve kendi heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik. Çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.

“Şiddet eylemlerine karşı toplumsal bilinç oluşturmak istiyoruz” Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “Bizi asli görevimiz itibariyle zaten kadına karşı şiddete yönelik adli görevlerimizi yerine getiriyoruz. Aynı zamanda adliyede çalışan kadın personellerimiz bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla futbol takımı kurma kararı aldı. Temel amacı, kadının toplumdaki yeri ve her konuda becerisi olduğunu göstermek. Ve kadınlarımıza yönelik şiddet eylemlerine karşı toplumsal bilinç oluşturmak. Biz de aldıkları karar çerçevesinde onları destekledik. İlk kez böyle bir turnuva organizasyonunda rakip takımla müsabakaya çıkacaklar. İnşallah istedikleri hedef, amaç gerçekleşmiş olur” şeklinde konuştu.

"Her zaman, her yerde kadına şiddete hayır" Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Yadigar Erkut, “Anadolu Adliyesi kadın futbol takımı olarak buradaki amacımız, kadına şiddete hayır diyoruz. Kadınlar narindir, kadınlar çiçektir. Bunu unutmayalım, herkes duysun. Biz burada kadın olarak, her zaman, her yerde kadına şiddete hayır” dedi.

Adliye personellerinden Ercüment Bayramoğlu ise, “Son dönemlerde özellikle kadına, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddete ‘dur’ demek istedik. Arkadaşlarla beraber yola çıktık. Bu projeye gönül koydular. Bugün de meyvesini alacaklar. Biz ses vermek istiyoruz. İnşallah bizim sesimizi duyup, bize de ses verenler olur” diye konuştu.





