Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin' konferansı' - BAKÜ

'Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin' konferansı' - BAKÜ

"Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı" - BAKÜ - Konferans salonundan görüntüler - İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özel'in konuşması"Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı - İstanbul Şehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Özel: - "Hegemon güçlere karşı durmak için pazarınızı büyütmeniz lazım" - "Sermayeyi servete dönüştürüyoruz. Eğer rekabet dünyasında yaşıyorsak servetin sermayeye dönüşmesi lazım"BAKÜ (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Özel, Türk iş adamlarının hegemon güçlere karşı durmaları için pazarlarını büyütmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de "Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konulu konferans verdi.MÜSİAD Azerbaycan'ın organizasyonu, Anadolu Ajansı, TİKA ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen konferansa Bakü 'de faaliyet gösteren Türk iş adamları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Özel, konuşmasında Orta Çağ'daki güç dengelerinden, Çin, Avrupa ve daha sonra da Amerika'da yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirerek tarihsel süreçte ekonomik üstünlüğün belirli aralıklarla el değiştirdiğini belirtti.
On ikinci yüzyılda Çin'in büyük ekonomik güce sahip olduğunu hatırlatan Özel, yüzyıllar sonra Çin'in tekrar gelişim yakaladığını ifade ederek, "Ekonomik üstünlük kimsenin mülkü değil. Cenabıhak adildir. Kim belli prensiplere göre çalışırsa o toplum yükselişe geçiyor. Birileri yükseliyorsa sebepsiz şekilde yükselmiş olamazlar." dedi.
- "Serveti sermayeye dönüştürmek lazım"Özel, iş adamlarına tavsiyelerde de bulunarak, "Şirketler mülk değildir. Şirketleri mülk olarak gördüğümüz için gelişemiyoruz. Bundan kurtulmak lazım. Şirketi, en iyi şekilde yönetecek yöneticilere bırakmak lazım. Serveti sermayeye dönüştürmek lazım. Bizde tam aksi oluyor. Sermayeyi servete dönüştürüyoruz. Eğer rekabet dünyasında yaşıyorsak servetin sermayeye dönüşmesi lazım." ifadelerini kullandı.Amerika'nın bugün hegemon güç olduğunu fakat hiçbir çağın tamamen bir ülkenin hegemonyasında gitmediğini belirten Özel, "Hegemon güçlere karşı durmak için pazarınızı büyütmeniz lazım." diye konuştu.
Özel, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesinde "Roman Diliyle Pedagoji ve İş Dünyası" başlıklı konferans da verdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Başkent Konferans Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı