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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında gerginlik - DİYARBAKIR

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında gerginlik - DİYARBAKIR

- Amedspor taraftarlarının devre arasında yaptığı gerginlikten detaylar - Maç bitimi Sakaryaspor futbolcularına pet şişe ve bozuk para fırlatılmasından detaylar - Maçın ardından, bazı Amedsporlu taraftarlarının polis ekiplerine taş atmasından detaylarAmed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçında gerginlikDİYARBAKIR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor ile Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor ve Sakaryaspor, Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda karşılaştı.Maçın devre arasında tribünlerdeki Amedsporlu taraftarlar, Sakaryasporlu yöneticilerin bulunduğu tarafa pet şişe fırlattı. Polis ekipleri, taraftarlara müdahale ederek gerginliği önledi.Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına geçmek için sahadan ayrılan Sakaryasporlu futbolculara tribünlerden plastik şişe ve bozuk para fırlatıldı.Futbolcular, çevik kuvvet ekiplerinin korumasıyla soyunma odasına geçti.Maçın ardından stadyumdan ayrılan bazı Amedsporlu taraftarların güvenliği sağlayan polis ekiplerine taş atması üzerine taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

Polis Devre Arası Karya Çevik Kuvvet Polis Ekipleri 

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