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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelilerinin adliyeye getirilmesi

Köy Muhtarı Jandarma Silahlı Kavga 

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( KASTAMONU )- 4 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi KASTAMONU

- Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri mevcut köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroğlu ve T. Gideroğlu’nu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroğlu ve T. Gideroğlu, geniş güvenlik önlemleri arasında Kastamonu’ya getirilerek burada adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın geçmişi İhsangazi’de Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmiş, anneleri Gülşen Gideroğlu da ağır yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma ekiplerince üç kişi gözaltına alınmıştı.
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