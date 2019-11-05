Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Ekiplerin olay yerindeki çalışması Elazığ 'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.Bingöl'den Malatya'ya hasta götüren Mükerrem Sağlam idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans, Güney Çevre Yolu'nda Mustafa Akgündoğdu'nun kullandığı 23 LA 451 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje çıkarak durdu.Sürücülerin yanı sıra yaralanan 5 kişi kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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