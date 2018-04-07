Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - ELAZIĞ

- Ambulans ile otomobil çarpıştı - 6 yaralı - Kaza yerinden detay görüntülerAmbulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Elazığ 'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ merkeze doğru seyir halinde olan Yaşar Elhazar yönetimindeki 12 AR 122 plakalı ambulans ile Murat Solmaz yönetimindeki 23 BD 167 plakalı otomobil Abdulpaşa Kavşağında çarpıştı.Kazanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, kaldırımda bulunan kamelyayı yıktı. Kazada, ambulansta ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.