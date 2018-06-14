Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - HATAY

- Ambulans ile otomobil çarpıştı - 5 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Aracın çekiciyle kaldırılması Hatay 'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Cemil Aydın idaresindeki hasta taşıyan 31 AIM 53 plakalı ambulans, Antakya - Samandağ çevre yolunda, Mehmet Uçar yönetimindeki 06 BJ 6323 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, ambulans sürücüsü Mehmet Cemil Aydın, sağlık personeli Büşra Topaloğlu ile otomobil sürücüsü Mehmet Uçar, Ahmet Büyükdağ ve Müslüm Okutur hafif yaralandı.Yaralılar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ambulanstaki hasta ve yakınının kazada yara almadığı öğrenildi.