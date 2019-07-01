Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı - SİNOP

Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı - SİNOP



: - Yaralının hastaneden çıkarılıp ambulansa taşınması - Ambulanstan alınan yaralının ambulans helikoptere nakledilmesi - Ambulans helikopterin havalanmasıAmbulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandıSİNOP (AA) - Sinop 'un Boyabat ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.Mustafa Çuval'ın (52) kullandığı 55 DD 443 otomobil, Karacaören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İnan Sarıçoban'a çarptı.Ağır yaralanan Sarıçoban, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sarıçoban, buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.Sürücü Çuval ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane Helikopter Kaza Ambulans Helikopter Polis Ekipleri Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı