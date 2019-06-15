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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

Bayılan şahsa vatandaşların müdahale etmesi

Polis Hastane Uttu Yangına Müdahale 

-Şahsın ambulansla hastaneye götürülmesi
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da ambalaj ürünleri satan bir işyerinin deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan ambalaj ürünleri satışı yapan işyerinin ikinci katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Biranda işyerinin bulunduğu sokağı dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri işyerinin bulunduğu sokakta çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise bayıldı. Bayılan şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.
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