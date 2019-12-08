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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

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İlk Müdahale Çevik Kuvvet Amatör Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-kargaşadan detay
-futbolculardan detay
-Ekiplerden detay
-taraftarlardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı. Maç sırasında çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunay S. isimli şahıs yaralandı. Olay nedeniyle futbolcular da tribünlere koştu. Yaralı taraftar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çıkan kargaşa üzerine çevik kuvvet ve güvenlik görevlilere müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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