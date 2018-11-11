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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Amatör balıkçı zıpkınla 11 kiloluk levrek avladı - ÇANAKKALE

Amatör balıkçı zıpkınla 11 kiloluk levrek avladı - ÇANAKKALE

- Yakalanan balıktan detaylar Çanakkale 'de amatör balıkçı zıpkınla 11 kiloluk levrek avladıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde uzun yıllardır zıpkınla balık avlayan amatör balıkçı, 11 kilogramlık levrek avladı.Lapseki açıklarında denize dalan 36 yaşındaki amatör balıkçı Mustafa Uçmaz, su altında levrek vurduktan sonra karaya çıktı.Balığı tartan Uçmaz, levreğin 11 kilogram olduğunu öğrendi. Uçmaz, sahilde meslektaşı gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının kaptan olduğunu ve 4 yaşından beri yaz kış demeden denize girdiğini söyledi.

İşindeki yoğunluğu ve stresi denizde attığını ifade eden Uçmaz, şöyle konuştu:"Uzun yıllardır dalıyor ve balık vuruyorum. Özellikle bahar aylarında balığın Ege bölgesine geçişi var. Bu ayları kaçırmamaya çalışıyorum. Genelde kasım, aralık aylarında kafalı levrek geçişleri oluyor. Ben de bu fırsatları değerlendirip balık avlıyorum. Stresi sabah denizde atıyor, güne dinç bir şekilde başlıyorum. Balık avlamak kolay değil, teknikleri var. Nefes kontrolü yapıp dibe dalıyoruz. Zıpkının kabzasını taşa vurarak balığı çağırıyoruz, birkaç dakika içinde balık yanıma dik bir şekilde gelip yanak veriyor. Ben de zıpkınla vuruyorum."Uçmaz, karanlık sulara dalış yaptığını belirterek, "Yaklaşık 8 - 10 metre kadar dalıyorum. Balık birden karşıma çıktığında ilk etapta ürküyorum. Farklı bir duygu. Herkes yapamaz. Belli bir süre eğitim alınması lazım. Riskli bir iş. Herkes eline zıpkın alıp dalmaya kalkarsa kötü şeyler olabilir. Bugünkü nasibimiz 11 kiloluk bir levrekmiş." diye konuştu.

Amatör Balıkçı Zıpkın Akalan Amatör Karanlık Su 

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