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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Amasyalı öğrencilerden Yemenli çocuklar için yardım kuyruğu

Amasyalı öğrencilerden Yemenli çocuklar için yardım kuyruğu

Öğrencilerin bankada kuyruğu

Yardım Kampanyası Öğretmenler Öğretmen İnsani Yardım Öğrenciler 

-Gişeden işlemlerinden görüntü
-Bankadan çıkmaları
-Milli Eğitim müdürü ve iki öğrenciyle röportaj

( AMASYA )- 60 öğrenci Yemenli çocuklara cep harçlıklarını gönderdi AMASYA

- Amasya’da 60 öğrenci, ülkelerindeki iç savaştan dolayı açlıkla karşı karşıya kalan Yemenli çocuklara cep harçlıklarını gönderdi. Bir bankanın yolunu tutan öğrenciler, gişenin önünde uzun kuyruk oluşturdu. ‘Yemen'e Umut Ol’ sloganlı insani yardım kampanyası sürdüren AFAD’ın hesabına para yatıran Abdurrahman Kamil İlkokulu, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ve Ziyapaşa Ortaokulu öğrencilerini kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kendilerinin de kampanyaya destek olduklarını belirtti.
Güneş, diğer bütün okul ve kurumlardaki idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de Yemen’e yardımda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını söyledi.

Öğrencilerden Beril Yılmaz, Yemen’deki çocukların durumuna çok üzüldüğünü anlatırken, Betül Zehra Güneş ise “Cep harçlıklarımızı gönderdik. Oradaki kardeşlerimiz için bu çok önemli. Biz burada rahatken onların orada sıkıntı çekmesi bizleri üzüyor” diye konuştu.

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