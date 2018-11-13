Amasya'da fuhuş operasyonu

- - Şüphelilerin emniyetten çıkartılması ve hastaneye götürülmesi Amasya 'da Fuhuş OperasyonuFuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.AMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.