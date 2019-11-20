Amasya'da 'Durakta matematik' projesi

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, matematiği eğlenceli hale getirmek ve dikkat çekmek için otobüs durağını eğlenceli materyallerle süsleyerek adeta matematik sınıfı haline getirdi. “Durakta Matematik" projesini hayata geçiren öğretmen ve öğrenciler özellikle okullara yakın olan duraklarda otobüs bekleyen her yaştan vatandaşın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “Durakta Matematik” öğreniyorum projesiyle matematiğin geniş kitlelere sevdirilmesi ve ulaştırılmasını amaçlanıyor. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Durakta matematik projesi ile matematiğin çeşitli öğelerini çeşitli formüllerini karikatürlerle buluşturarak çocuklarımızın ve insanların ortaklaşa kullanmış olduğu alanlarda bir farkındalık oluşturuyoruz. Aslında buradaki en önemli amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin matematiği sevmesi ve matematik korkusundan uzaklaşması. Ülkemizde en fazla şikayet edilen konular çocukların matematik öğrenmesinde karşılaşılan zorluklar. Aslında bu zorlukların başında matematiğe karşı olumsuz bir tutum, öğrenilemeyeceği gibi bir anlayış geliyor. Bu anlayışı yapılacak olan bu sevimli projelerle yıkmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda yapılan etkinliklerimizde bugün ilimizde bu durakta başladık. Diğer duraklarımıza da yaygınlaştıracağız.” 4. sınıf öğrencilerden Duru Kurt, “bugün bu projede matematiği herkesin sevmesini sağladık. Duraklara afişler asarak, herkesin matematiği daha yakından tanımasını sağladık. Cep telefonlarıyla konuşmak yerine duraklara astığımız çizimlerle matematiği daha çok sevebiliriz. Matematiğin her yerde olduğunu görebiliriz.” Çocuklar duraklara astıkları afişleri de okuyarak bu konuya dikkat çektiler. Vatandaşlar da hem telefonlarıyla fotoğraf çektiler hem de çocukları tebrik ettiler. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan Betül Günay, “Çocuklar matematikle ilgili ilginç şeyler asmışlar, buraya gelip bunları görebilirsiniz hem de öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Herkesi bu durağa bekliyoruz yani” diye konuştu.

1 durakla başlayan “Durakta Matematik" projesi şehirdeki bütün otobüs duraklarına yayılması hedefleniyor.



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