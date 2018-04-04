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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da dolandırıcılık operasyonu

Amasya'da dolandırıcılık operasyonu

- Şüphelilerin karakoldan çıkartılıp götürülüşü - Güvenlik kamerasında askeri kimliği telefoncuya göstermesi - Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'da kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 3 kişinin "Biz askeriz, Afrin'den geldik, geri döneceğiz" diyerek esnaftan 8 bin lira değerinde cep telefonu ile otel ve lokantalardan ücretsiz hizmet aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla Tolga Y, İsmail G. ve Saffet K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamera Cep Telefonu Dolandırıcılık 

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