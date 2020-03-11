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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da 150 yıllık el sanatının son temsilcisi

Amasya'da 150 yıllık el sanatının son temsilcisi

Semaver Yapımı Görüntüler,Röportaj Görüntüleri

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

Tron Fabrika 


- Amasya'da semaver üretimi, yöreye özgü semaver yapan ustaların azalması nedeniyle kaybolan meslek grubu içerisine girdi. Amasya merkez ve köylerinde yaklaşık 150 yıldır semaver halen kullanılıyor. Değişik boylarda üretimi yapılan ve 27 parçadan oluşan semaverler, bir buçuk asırdan bu yana bir el sanatı ve geçim kaynağı olarak biliniyor. Amasya’da yaşayan ve bu işi yapan 50 yaşındaki Murat Olgaç, “1990’dan beri semavercilik işiyle uğraşıyorum. Bizim yaptığımız semaverler tamamen el yapımı semaverler. El yapımı semaver, o günkü yapacağınız semaverin ham maddesini düz levha olarak alıyorsunuz, hiçbir elektronik cihaz kullanmadan tamamen el yapımıyla bunu semaver şekline getiriyorsunuz. El yapımı semaver demek bu. Bunların fabrikasyon semaverden artı özellikleri şu, işçilik ve görünüm olarak el yapımı olduğu için daha güzel görünümlü, ömrü daha fazla, bunlarda kullandığımız ham maddeler bakır kullanıyoruz, galvanizli saç kullanıyoruz, pirinç kullanıyoruz bunlardan semaver yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum ben. Şu anda da el yapımı semaver yapan çok kişi kalmadı. Sadece ben kaldım da diyebilirim. Semaver yapımı Amasya’da maalesef benden başka kalmadı diyebilirim. Bundan 15 sene öncesine kadar 4-5 tane usta vardık, bunlar yapıyorlardı. Maalesef bu fabrikasyon ürünlerden yapılan ürünlerden dolayı baya bir azaldık, çok fazla yapan kalmadı. Ben de ömrüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye el yapımı semaver yapmaya devam edeceğim” dedi.

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