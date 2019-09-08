Amanoslar'daki bahçe yangını - HATAY

- Yanan alandan görüntüler - Yanan zeytin ağaçları - Helikopterlerden görüntüGÜNCELLEME - Amanoslar'daki bahçe yangını - Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına 2 helikopter ve 6 arazöz aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım