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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Alzheimer hastası yaşlı kadın 12. kattan kendini boşluğa bıraktı

Alzheimer hastası yaşlı kadın 12. kattan kendini boşluğa bıraktı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Yaşlı Kadın Polis En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri Irak 

-YERDEKİ CESETTEN GÖRÜNTÜ
-SİTEDEN GÖRÜNTÜ
-ÖLEN KADININ FOTOĞRAFI

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Yıldırım ilçesinde uzun zamandır Alzheimer hastası olan ve ailesine sık sık intihar edeceğini söyleyen yaşlı kadın, camın açık olmasını fırsat bilerek 12.kattan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ailesi büyük şok yaşadı. Olay merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kızıyla birlikte sitenin 12. katında yaşayan ve uzun zamandır Alzheimer olduğu öğrenilen Nazan I. (78), sık sık ailesine intihar edeceğini söylüyordu. Ailesi yaşlı kadının intihar etmemesi için evin içindeki kapıları genelde kilitli tutarak tedbir alıyordu. Yaşlı kadın, evin içinde dolaşırken torunlarının açık bıraktığı bilgisayar odasının kapısını fark etti. Hemen odaya giren Nazan I., odadan aldığı bir sandalye ile balkona gitti. Sandalyenin üzerine çıkan yaşlı kadın buradan kendini aşağıya bıraktı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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