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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Alzheimer hastalarından konser

Alzheimer hastalarından konser

Etkinlik

Hastalık 

-Konser
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( İSTANBUL )- Alzheimer Günü'nde sahne aldılar İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Dünya Alzheimer Gününde Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte Alzheimer hastaları konser verirken renkli görüntüler oluştu. Kadıköy Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilmesine imkan oluşturmak amacıyla Dünya Alzheimer Günü’nde hizmete soktuğu Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi iki yaşını doldurdu. Bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek verildiği merkezde bu yıl da Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Alzheimer hastaları şarkılar söyledi ve dans etti.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner, merkezden yararlanan hastalar, hasta yakınları katıldı.
Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı projelerinin arasında Alzheimer Merkezi’nden bir tane daha hizmete açmak olduğu müjdesini verdi.
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