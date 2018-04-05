Alzaymır hastaları ve engelli çocuklar kayıt altına alınıyor - MERSİN
- Etkinliğe katılanlardan görüntüler - Necla Bal'ın konuşması - Ömer Akpınar'ın konuşmasıAlzaymır hastaları ve engelli çocuklar kayıt altına alınıyor - Mersin 'de alzaymır hastaları ve engelli çocukların kaybolup bulunmaları halinde yakınlarına daha çabuk ulaşılması amacıyla parmak izlerinin alınmasını hedefleyen "Yalnız Değilsiniz Projesi" başladı - Proje kapsamında kentte bine yakın alzaymır hastası ile engelli çocuğa ulaşılması amaçlanıyorMERSİN (AA) - Mersin 'de alzaymır hastaları ve engelli çocukların kaybolup bulunmaları halinde yakınlarına daha çabuk ulaşılması amacıyla "Yalnız Değilsiniz Projesi" hayata geçirildi.Türkiye Alzaymır Derneği Mersin Şubesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz Projesi", özel çocukların aileleri ile alzaymır hastalarının yakınlarına dernekte düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.Proje kapsamında kentte doğrudan bine yakın özel çocuk ve alzaymır hastasına, aile bireyleri ve çevrelerinden oluşan 5 bin kişiyle birlikte de toplamda 6 bin kişiye ulaşılması hedeflenirken, parmak izi ve kimlik bilgilerinin Emniyet Müdürlüğünün sistemine girilmesi amaçlanıyor.Türkiye Alzaymır Derneği Mersin Şubesi Genel Sekreteri Necla Bal, tanıtım toplantısında, kentte 15 binden fazla alzaymır hastası olduğunu söyledi.
Hastaların kaybolmaları veya herhangi bir olaya karışmaları durumunda yakınlarına kolayca ulaşılabileceğine dikkati çeken Bal, "Kimse zarar görmeden olayın bir an önce çözülmesine fırsat yaratılacak. Bugün verilecek eğitimle hasta yakınlarına kendilerine en yakın şubeye giderek hastaların parmak izi kaydını yaptırmaları konusunda bilgilendirmek istiyoruz." dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Ömer Akpınar da projeyle kaybolan hastaların veya özel çocukların polis ekiplerince bulunduğunda adreslerinin parmak izinden kolayca tespit edileceğini anlattı.Akpınar, şunları söyledi:"Gerçekten çok güzel bir proje. Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasında fayda görüyorum. Engelli olup da kendini ifade edemeyen çocuklarımızı hem topluma kazandırmak hem de toplumun bakışını değiştirmek için önemli. Bu çocuklarımız kaybolduklarında toplumda istismar edilmemeleri veya başlarına bir sıkıntının gelmesini önlemek amacıyla parmak izlerini alacağız. Polis ekiplerimize bu kişiler denk geldiklerinde parmak izinden yola çıkarak ailelerine kolayca ulaşılacak."Engelli çocukların aileleri de proje sayesinde artık çocuklarının ve kardeşlerinin daha güvenli şekilde sokağa çıkabileceğini aktardı.Konuşmaların ardından velileriyle birlikte gelen engelli çocukların parmak izleri alındı.