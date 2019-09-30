Altunizade metrobüs durağında yoğunluk - İSTANBUL

- Metrobüs duraklarından görüntülerAltunizade metrobüs durağında yoğunlukİSTANBUL (AA) - Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım