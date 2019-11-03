Altın sarısı simli araç Taksim’de ilgi odağı oldu

-Altın sarısı simle kaplı araç

-Vatandaşlar ve turistlerin fotoğraf yarışı

-Detaylar

-Ceza kesilmesi



( İSTANBUL - ÖZEL)- Aracın rengini ruhsata işletmeyen şoföre 108 TL para cezası İSTANBUL



- Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim’de ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve turistler araçla birlikte fotoğraf çekilirken, polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti. Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim’de vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve Turistler araç ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, ilk defa bu renkte bir araç gördüğünü söyledi.



Öte yandan,polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti. (TA- MB-ZA-



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