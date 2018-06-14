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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesinde imzalar atıldı

Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesinde imzalar atıldı

hazırlanan video

Mülkiye İmza Töreni Misyon Kabil Kabiliyet 

-fotoğraf

( ANKARA -HD) ANKARA

- ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalandı. ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı imza töreni SSM yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi; ALTAY Ana Muharebe Tankı Güç Grubunun, yurtiçi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonu ile ALTAY Tankına entegrasyonunu kapsıyor. Proje kapsamında; 1500 Beygir gücünde dizel Motor, çapraz tahrikli Transmisyon, Soğutma Paketi ve ilgili alt sistemlerden oluşan Güç Grubu geliştirilecek. Ayrıca, yerli olarak geliştirilecek olan Güç Grubu’nun test ve kalifikasyon faaliyetleri Proje kapsamında kurulacak olan test merkezinde yürütülecek. Bu Proje kapsamında geliştirilecek ve oluşturulacak Fikri ve Sınai mülkiyet hakları Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait olacak. SSM, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararla, Altay tankının 250 adedinin seri üretim işi ve tanka güç gurubu geliştirilmesi işi için BMC A.Ş ile sözleşme görüşmelerine başlanacağını 24 Nisan 2018’de duyurmuştu. Bu atılan imzalarla güç grubu geliştirilmesinin sözleşmesi imzalanmış oldu. ALTAY tankının 250 adetlik seri üretim işi için ilgili firmayla sözleşme görüşmeleri sürüyor.
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