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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alt geçitte intihar girişimini polis engelledi

Alt geçitte intihar girişimini polis engelledi

Olay yerinde detay

( MALATYA ) MALATYA

Hastane Kadın Polis Korkuluk İntihar Girişimi Polis Ekipleri 


- Malatya'da alt geçitte intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Olay, Battalgazi kavşağı üzeride bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunları nedeni ile alt geçit korkuluklarına çıkan bir kadın polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre görüştükleri kadını ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Alt geçitten indirilen kadın, olay yerine gelen yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
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