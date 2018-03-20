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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Alt geçit çalışmasında eski yapıya rastlandı - OSMANİYE

Alt geçit çalışmasında eski yapıya rastlandı - OSMANİYE

- Eski yapı - İş makineleri çalışmasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yapımı devam eden alt geçit inşaatı sırasında su kanalı olduğu tahmin edilen eski yapıya rastlandı.Musa Şahin Bulvarı üzerinde yapımına devam edilen "Devlet Bahçeli Alt Geçidi" projesi kapsamındaki kazılarda, tarihi olduğu düşünülen kalıntılar fark edildi.Bunun üzerine inşaat çalışmalarına ara verilerek durum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirildi.
Bölgeye yönlendirilen uzmanların ilk incelemelerinin ardından su kanalına benzeyen yapının tarihi niteliği olup olmadığı konusunda araştırma yapılması için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bilgi verildi.
Kurulun yönlendireceği ekiplerin alanda incelemeler yapacağı öğrenildi.

Bild Su Kanalı 

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