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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya’dan Kenan'a kahramanlık madalyası - İki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden çıkarıp hayatını kurtaran Kenan'a Bavyera Kurtarma Madalyası verildi

- Almanya’dan Kenan'a kahramanlık madalyası - İki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden çıkarıp hayatını kurtaran Kenan'a Bavyera Kurtarma Madalyası verildi

Eyalet Başbakanın konuşması

Bebek Koltuğu Bebek Kız Kardeş Kahramanlık Irak 

-Detay
-Kenan’a madalya takdimi
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( MÜNİH ) - Almanya’dan Kenan'a kahramanlık madalyası- İki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden çıkarıp hayatını kurtaran Kenan'a Bavyera Kurtarma Madalyası verildi MÜNİH

- Almanya'nın Nürnberg kentinde iki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden kurtaran ve kahraman ilan edilen Kenan Büyükhan'a Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder tarafından Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.
Münih'te düzenlenen törende konuşan Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Eyaletimiz, gösterdikleri özverili davranışlardan dolayı kurtarıcılarına teşekkür ediyor. Okul çocuklarından daha yaşlı vatandaşlara kadar hepsi insanlık ve yardımseverlik örneği göstererek birer örnek insan olduklarını gösterdi" dedi.
Törende Kenan Büyükhan ile birlikte 42 kişiye daha Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.
1952 yılından bu yana başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atan kişilere verilen Bavyera Kurtarma Madalyası, eyaletin medeni cesaret alanında verilen en büyük madalyası olma niteliğini taşıyor. 10 yaşındaki Kenan Büyükhan, 26 Mart'ta annesi Tuğba Büyükhan altı yaşındaki kız kardeşi Azra’yı anaokuluna bıraktığı sırada iki yaşındaki kız kardeşi Hira Nur ile araçta beklerken yangın çıkmıştı. Ön koltukta oturan Kenan, araçtan inip arkadaki bebek koltuğunda oturan kız kardeşinin kemerini çözerek otomobilden çıkarmıştı. Araç daha sonra tamamen yanmıştı.
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