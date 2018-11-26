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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Almanya'daki şüpheli ölümler Midyat'ta mezar açtırdı

Almanya'daki şüpheli ölümler Midyat'ta mezar açtırdı

Mezar başındaki şahıslar

Cenaze Arabası Şüpheli Ölüm Jandarma Kalp Krizi Mezar Taşı 

-Seyro Duran mezarı
-Merhumenin mezar taşı
-Merhume mezarı
-Merhumenin oglu Kemal Duran Roportaj
-Köy muhtarı Celal Dalan röportaj
-Cenaze arabası
-Cenaze sahipleri cenaze arabası yanında

( MARDİN -EK) MARDİN

- Almanya’da 100’den fazla hastayı kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekten yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel’in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran’ın Mardin'in Midyat ilçesindeki mezarı açıldı. Almanya'da 100'den fazla hastayı kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekten yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel'in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran'ın Midyat ilçesindeki mezarı açıldı. Niels Högel tarafından öldürülen kurbanların tespiti için değişik ülkelerde birçok mezar açılmıştı. Alman hemşirenin kurbanları arasında 4 Türk vatandaşının da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında kurbanlar arasında yer aldığı iddia edilen Ezidi Seyro Duran'ın mezarının açılmasına karar verildi.
Seyro Duran'ın oğlu Kemal Duran, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ’’2005’te annem vefat etti. Biz hastaneye götürdük. Hastaneden ondan sonra birkaç saat geçti, yani rahatsızlık olarak biz hastaneye götürdük ama bizimle konuşuyordu. Yani öyle ölümünü biz hiç beklemiyorduk. 2 saat içinde saat 10 oldu, saat 2’de bize haber geldi. Yani 3-4 saate bize dedi başın sağ olsun, biz de zannettik kalpten. 3-4 sene geçti ondan sonra polis beni çağırdı dedi böyle bir durum var. Erkek bir hemşire birkaç adamı tespit etmişiz, bu adam ilaç veriyor ve ölüyor. Ondan sonra bizde gittik avukat tuttuk. Şu anda herhangi bir şey bilmiyoruz, şimdi o mu öldürmüş kendisi mi şey yapmış. Bakacaklar doğru mu, yanlış mı, nasıl olmuş" dedi.
Köy Muhtarı Celal Dalan ise, "Seyro teyze 2005’te hastanede vefat etmiş, o zaman biz buraya Oyuklu Mezarlığı'na getirdik defnettik. Bir ay önce biz haber aldık merkezden bu kendi eceli ile değildi. Bir doktor onu ilaçla öldürdü. Allah razı olsun bugün savcı bey, jandarma hepiniz sayenizde mezarını açtık. Onun cesedini İstanbul Tıpa gönderiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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