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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Almanya’daki şüpheli ölümler Midyat’ta mezar açtırdı

Almanya’daki şüpheli ölümler Midyat’ta mezar açtırdı

Mezarın yanındaki merhum yakınları

Şüpheli Ölüm Jandarma Olay Yeri İnceleme Kalp Krizi 

-Mezartaşı
-Mezar görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cenaze arabası
-Merhum mezarı
-Mezarın duvarı matkap yardımı ile yıkılırken
-Mezarın etrafındaki demir sökülürken
-Mezar etrafındaki demir mezarın üstünden kaldırılırken
-Mezarın taşları kaldırılırken
-Fotoğraflar

( MARDİN ) MARDİN

- Almanya'da 100'den fazla hastayı, kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekten yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel'in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran'ın Midyat ilçesindeki mezarı açıldı.Almanya'da 100'den fazla hastayı kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek kasten öldürmekle yargılanan erkek Başhemşire Niels Högel tarafından öldürülen kurbanların tespiti için değişik ülkelerde birçok mezarlık açılmıştı. Alman hemşirenin kurbanları arasında 4 Türkiyeli vatandaşının da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında kurbanlar arasında yer aldığı iddia edilen Ezidi Seyro Duran'ın da Midyat’ta bulunan mezarının açılmasına karar verildi.
İstanbul’a gönderildiHarbube Ezidi Mezarlığına 2005 yılında defnedilen Duran’ın mezarı Midyat Cumhuriyet Başsavcısı gözetiminde jandarma olay yeri inceleme ekiplerince açıldı. Mezardaki kemik parçaları gerekli işlemlerin ardından toplanarak ceset torbasına konuldu. Mezardan alınan örnekler Duran'ın kesin ölüm nedenin belirlenebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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