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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Almanya'daki patlamanın enkazı hava aydınlanınca ortaya çıktı

- Almanya'daki patlamanın enkazı hava aydınlanınca ortaya çıktı

olay yerinden görüntüler

Polis 

-itfayenin çalışmaları

( BERLİN ) BERLİN

- Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentindeki 4 katlı bir binada meydana gelen ve 25 kişinin yaralandığı patlamanın enkazı hava aydınlanınca ortaya çıktı. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentinde 4 katlı bir binada dün gece meydana gelen patlamanın ayrıntıları hava aydınlanmaya başladığında ortaya çıktı. 4’ü ağır olmak üzere toplamda 25 kişinin yaralandığı patlama sonrası çevre binalarda ve yol kenarındaki araçlarda büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Binada yabancı kökenli insanların da yaşadığını belirten polis sözcüsü, yaralıların kimlikleri ile ilgili net bilgi vermedi. Patlama sebebi henüz belirsizliğini korurken, polis soruşturma başlattığını aktardı. Wuppertal ve çevre şehirlerdeki itfaiye ekipleri patlama sonrasında binada çıkan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcarken, binanın ahşaplar kaplı olması, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırmıştı.
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