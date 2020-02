-Röp

( BERLİN ) - Almanya'daki katliamın ardından Hanau halkı İHA'ya konuştu- "Bir dışarı çıktım ki adam her tarafı dağıtmış"- "Artık camilere de gitmeye korkuyoruz" BERLİN



- Almanya'da Türklerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Hanau kenti sakinleri İHA'ya konuştu.

Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafelere gerçekleştirilen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Saldırıların ardından olay yerine gelen Türkler, İHA'ya konuştu.

Katliamın yaşandığı nargile kafede çalışan Bilal Yıldız katliamdan önce eve geldiğini belirterek, "Gece saat 12'ye geliyordu, telefon geldi. Abla ağlıyordu, burada her şey karıştı, 'herkes öldü' dedi.

Birisi gelmiş silahla, girmiş Gogo'yu (Gökhan Gültekin) vurmuş, Mercedes'i (kafede çalışan kadın) vurmuş" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Ferhat varmış 22 yaşında bir genç, ona sıkıyor. Sonra kadını vuruyor, ondan sonra benim çalıştığım yere girmiş. Millete sıkmaya başlıyor. Benim yerime çalışan ağabey sandalyenin altına girip kendini kurtarmış" şeklinde konuştu.

"Düne kadar ön yargılı bir yaklaşım olmamıştı" Kent sakinlerinden başka bir Türk vatandaşı ise "Hepimizin tanıdığı, hepimizin bildiği yerler. Herkes birbirini tanıyor burada, Türk olsun, Alman olsun, yabancı olsun. Düne kadar kimse burada kimse kimseye kişiliğinden, kimliğinden dolayı ön yargılı bir yaklaşım olmamıştı. Onun için ben biraz şaşırdım, üzgünüm de. Tahmin ediyorum ki ölenlerin arasında benim de tanıdıklarım var. Bazen kelimeler yetersiz yani" dedi.

Başka bir kent sakini ise "Kim olursa olsun, Allah herkese sabır versin. Bu işi yapanlara da akıl ve fikir versin. Başka diyeceğimiz yok" diye konuştu.

Bölgede yaşayan başka bir vatandaş da o anlara yönelik, "Bir çıktım dışarı ki götürmüş, adam her tarafı dağıtmış" dedi.

Başka bir Türk vatandaşı ise "Ölenler hep tanıdık arkadaşlar, yabancı değil" ifadelerini kullandı. "Korkuyoruz" Katliamın ardından kendilerine yönelik saldırıların devam edeceğini ifade eden Türk vatandaşı, "Artık camilere de gitmeye gitmeye korkarız. Oraya da böyle bir şey gelirse, camiden 100 kişi götürürler cuma günleri. Özellikle okulların ve camilerin korunması lazım artık. Bu daha bir şey değil. Hepimizin ailesi, çocuğu var. Korkuyoruz" dedi.

Öte yandan, Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda hayatını kaybeden Türklerden bazılarının isimleri "Gökhan Gültekin, Ferhat Unver, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu" olarak açıklandı.



