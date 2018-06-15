- Almanya'da yaşlılar evinde bayram kutlaması

-Frankfurt Başkonsolosu Burark karartı'ın konuşması

-Ektinlik için yaplaan ikram standının görüntüleri

-Müzik krubunun seslendirdiği eserlerin görüntüleri

-Başkonsolos Burak Karartı Türk ve müslüman yaşlıların ellerini öperek bayramlaşaran onlarla habihal etti.



( FRANKFURT ) FRANKFURT



- Almanya'nın Frankfurt kentinden hizmet veren çok kültürlü yaşlı bakım evinde kalan Müslüman ve Türk yaşlılar için düzenlenen Ramazan Bayramı etkinliği düzenlendi.

Ekinliğe katılan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, bakım evinde kalan Türk vatandaşlarımızı teker teker ziyaret edip ellerini öperek bayramlaştı. Başkonsolos ve yakınlarının gelmesiyle mutlu olan yaşlılar, ziyaretle moral buldu. Karartı, konuşmasında, "Ramazan Bayramı inancımız açısında taşıdığı anlamın ötesinde bir önem taşımaktadır. Biz bayramları parçası olduğumuz manevi ve kültürel değerlerin bütünü hatırlamaya ve aramızda yardımlaşmayı hoşgörüyü dayanışmayı esas kılmayı anımsama bir vesile olarak görüyoruz. Bayramlar bizim için kapsayıcı ve birleştirici özelliğinden istifade etmek için hoş görüyü uzlaşmaya bir yaşan piçimi haline getirerek birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmayı biraz daha hayatımıza hakim kılmayı sağlayan önemli günlerdir. Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmeyi, onların gönüllerini almayı gerekli kılan ve bize hatırlatan önemli anlamlı günler olduğunu unutmamalıyız. Sizinle beraber olmak ve Ramazan bayramını hissetmek ve ailesinden uzak birisi olarak büyüklerimizi ziyaret ederek bayram atmosferini yaşamak için buradayım. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

Bayram etkinliğinde hazırlanan ikramlar yaşlılar evinde yakınları bulunanların da yardımıyla dağıtıldı. Müzik ekibi Türk sanat müziği ve çeşitli eserleri seslendirerek etkinliğe renk kattı.

