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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Almanya'da polis yasa dışı araba yarışçılarının peşinde

Almanya'da polis yasa dışı araba yarışçılarının peşinde

Almanya hız meraklıları açısından bir cennet. Kimi otobanlarda hız limiti yok. Bu da dünyanın her köşesinden hız tutkunlarını Almanya'ya çekiyor. Ancak hız tutkunları kent merkezlerinde insan hayatını tehlikeye atıyor. Kontrolü kaybeden sürücüler ölümle sonuçlanan kazalara yol açıyor. 2015'te yasa dışı yarış düzenleyenler için özel bir polis birimi kuruldu. Ekiplere Köln'de eşlik ettik.

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