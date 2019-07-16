Almanya'da polis yasa dışı araba yarışçılarının peşinde
Almanya hız meraklıları açısından bir cennet. Kimi otobanlarda hız limiti yok. Bu da dünyanın her köşesinden hız tutkunlarını Almanya'ya çekiyor. Ancak hız tutkunları kent merkezlerinde insan hayatını tehlikeye atıyor. Kontrolü kaybeden sürücüler ölümle sonuçlanan kazalara yol açıyor. 2015'te yasa dışı yarış düzenleyenler için özel bir polis birimi kuruldu. Ekiplere Köln'de eşlik ettik.
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