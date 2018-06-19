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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Almanya'da oy verme işlemi sürüyor - HAMBURG

Almanya'da oy verme işlemi sürüyor - HAMBURG

- Hamburg 'da diyaliz hastası Naciye Demir ile röportajAlmanya'da oy verme işlemi sürüyor - Hamburg 'da diyaliz hastası Naciye Demir oyunu kullandıHAMBURG (AA) - Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Trabzonlu Naciye Demir'in günlerdir tedavi gördüğü hastanedeki doktorların aksi yöndeki telkinlerine rağmen oyunu kullanması ailesi tarafından takdirle karşılandı.Böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize giren ve şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Naciye Demir oy kullanmayı çok istediği için hasteneden çıkarak seçim merkezine geldi.Vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen Naciye Demir, parti gözetmeksizin sandıklara ücretsiz seçmen taşıyan yetkililerle temasa geçerek oyunu kullandı.Demir, ''Oyumu mutlaka kullanmak istedim, bir oy bir oydur. Hastayım ama hastalığımın oy kullanmama engel olmamasını istedim. Gittim oyumu verdim, huzurluyum. Ülkemiz için hayırlısı olsun.'' dedi.
Oy kullanmasına yardımcı olan herkese teşekkür eden Naciye Demir, ''Kendi gücüm yetmiyor. Beni sırtına alarak araçtan indirdiler. Yanımda yürüyerek sandığa kadar eşlik ettiler. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun.'' diye konuştu.
Türkiye'nin son 16 yılda çok geliştiğini ve geçmişte yaşanan birçok sıkıntının bugün artık olmadığını dile getiren Naciye Demir bunu başaranlar için de duacı olduğunu sözlerine ekledi.Öte yandan Almanya'da 13 seçim merkezinde oy kullanma işlemi sürüyor. Sandıklar yerel saat ile 21.00'de kapanacak. Hamburg , Hannover ve Berlin seçim merkezlerinde toplanan oy torbaları Tegel Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla yarın sabah Türkiye'ye gönderilecek.

Hastane Diyaliz Hastası 

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