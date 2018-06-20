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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi - BERLİN

Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi - BERLİN

- Oyların uçağa yüklenmesi BERLİN (AA) – Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya’da kullanılan oylar uçakla Türkiye’ye gönderildi.7 - 19 Haziran tarihlerinde Berlin , Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oylar, turuncu diplomatik torbalar içinde Berlin - Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne getirildi.
Torbalar, Berlin , Hannover ve Hamburg’dan gelen sandık saklama komisyonu ve Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve YSK görevlilerinin nezaretinde kargo konteynerlerine konuldu.Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.Uçağa Berlin ’den 42, Hannover’den 31 ve Hamburg’dan 27 olmak üzere toplam 100 turuncu torba yerleştirildi.Uçak, Berlin ’in ardından, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, İsveç’in başkenti Stockholm ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oyları da alarak Türkiye’ye dönecek.Almanya’nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün ilerleyen saatlerde Köln ve Münih’ten uçakla Türkiye’ye gönderilecek.Almanya'daki Türk vatandaşları, 13 gün süresince 13 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanılmıştı. Berlin , Hannover ve Hamburg'un yanı sıra Münih, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi dün sona ermişti.

İngiltere Diplomat Siyasi Parti Başkent Başkonsolosluk 

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