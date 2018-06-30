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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Almanya'da Korkutan Yangın

- Almanya'da Korkutan Yangın

dumanların çevreyi kaplaması

Geri Dönüşüm Gesi Yangına Müdahale Trol 

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(DUSSELDORF) - Almanya'da korkutan yangın DUSSELDORF

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hamm şehri yakınlarındaki Bönen'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, korku dolu anlar yaşandı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hamm şehri yakınlarındaki Bönen'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. Tesiste bulunan 5 depoyu söndürmek için çevre şehirlerden de itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın bölgesine yakın A2 otobanı trafiğe tamamen kapatılırken, çevre binalarda yaşayanlara evlerini boşaltmaları ve pencerelerini kapatmaları yönünde duyuru yapıldı. 200 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın hala kontrol altına alınamazken, çevredeki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Yangında yaralı ve ölü olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, görgü tanıkları yangının meydana geldiği alanda ağır kokuların çevreye yayıldığını belirttiler.
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