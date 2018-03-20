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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- Almanya'da Çocukları Hristiyanlaştırılan Müslüman Baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

- Almanya'da Çocukları Hristiyanlaştırılan Müslüman Baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

Almanya'da çocukları hristiyanlaştırılan, Müslüman baba Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

( KÖLN ) - Almanya'da çocukları hristiyanlaştırılan Müslüman baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi KÖLN

Hristiyan Bild İlham Uttu Müslüman 


- Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 42 yaşındaki Davut Aliev, hristiyanlaştırılan kızlarını geri almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’den yardım istedi. Azerbaycan vatandaşı olan Davut Aliev, 10 ve 12 yaşlarında olan kızlarının 7 yıl önce Köln Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını, çocuklarının geri verilebilmesi için elinden geleni yaptığını fakat başarılı olamadığını, yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Eşiyle anlaşamadıkları için ayrıldıklarını söyleyen Aliev, daha sonra çocuklarının vekaletini aldığını fakat eşinin şikayeti üzerine çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını söyledi.

Davud Aliev, "4 yıl çocuklarımı bana göstermediler. Çocuklarımdan duydum ki çocuklarımı hristiyan yapmışlar vaftiz etmişler, başka bir dine inanıyorlar. Rica ediyorum bana yardım etsinler. Türk Cumhurbaşkanından ve Azerbaycan Cumhurbaşkanından ricam şu meselede bana yardım etsinler" dedi.
"Müslüman çocuklarımı hristiyan yapmışlar" Çocuklarını sadece haftada 3 saat bir refakatçi eşliğinde görebildiğini belirten Aliev, "Büyük kızımla konuştuğum zaman bir heykel vardı eğildi haç işareti yaptı. Sordum ona bunu niye yapıyorsun? Dedi 'bize bunu öğretmişler, kiliseye götürdüler, vaftiz ettiler, biz bu dine inanıyoruz' dedi.
Yani müslüman çocuklarımı hristiyan yapmışlar" şeklinde konuştu.
Çocuklarının Türkçe'yi unuttuklarını söyleyen Davud Aliev, Almanca anlaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.


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