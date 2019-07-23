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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi

- Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi

cami detayı

( BERLİN ) BERLİN

Bomba İhbarı İslam Elektronik Posta Terör Örgütü El Yapımı Bomba 


- Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı. "Combat18" adlı neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada 2 kilogram ağırlığındaki el yapımı bombanın saat 15.45'te patlatılacağı ifade edildi. Almanya'da son iki haftada camilere yönelik yapılan bomba ihbarları cami cemaatlerini de endişelendiriyor. E-mail yoluyla alınan bomba tehdidi cami yetkilileri tarafından polise bildirildi.

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