Almanya’da aşırı sağcı terör endişesi

Almanya’daki özgürlükçü demokrasiyi hedef alan birçok aşırı sağcı terör hücresinin silahlanmakta olduğu konusunda endişeler var. Amadeu Antonio Vakfı’nın Sözcüsü Robert Lüdecke, hukuk devletinin tüm gücüyle bu durumla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Lüdecke, Almanya’da tehdidin boyutlarını, bununla mücadelede aksayan yönleri ve devlete düşen görevleri DW Türkçe’ye değerlendirdi.
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